Фінансові новини
- |
- 05.10.22
- |
- 13:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні обмежили ціни на низку ліків
09:22 05.10.2022 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.
За його словами, ціни обмежили на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.
При цьому Мельничук зазначив, що також Кабмін передбачив затвердження Міністерством охорони здоров'я відповідного реєстру граничних цін на ліки, які відповідають перерахованим вище вимогам.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
ТОП-НОВИНИ
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні обмежили ціни на низку ліків
|Росія завдала екології України збитків у $35 мільярдів
|Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію
|У «Дії» відновили можливість сплачувати штрафи автофіксації порушень ПДР
|Українка стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії
|В Україні спростили процедуру зміни імені
Бізнес
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes