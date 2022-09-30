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У «Дії» відновили можливість сплачувати штрафи автофіксації порушень ПДР
11:43 30.09.2022 |
У "Дії" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Камера зафіксувала порушення ПДР? Ми надішлемо вам push-сповіщення про це в застосунку "Дія". Також ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що користувачі зможуть переглянути в "Дії" історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.
Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".
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