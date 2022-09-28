В Україні спростили процедуру зміни імені

Українці тепер зможуть подавати заяви щодо зміни власного імені через представника або поштою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи.

Ним закріпили можливість подання заяви щодо зміни імені через представника або поштою.

Окрім того, у разі надання дозволу на зміну імені можна буде звертатись для державної реєстрації зміни імені до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України та отримати відповідне свідоцтво за результатом її проведення через представника.

Як повідомлялося раніше, Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за отримання українцями російського паспорта в окупації.