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McDonald's відновлює роботу ще 7 ресторанів у Києві, зокрема на правому березі
13:56 26.09.2022 |
Мережа McDonald's з 27 вересня запускає доставку ще з семи ресторанів у Києві.
Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.
Так, доставка буде доступна з ресторанів за наступними адресами:
* вул. Теодора Драйзера, 4
* вул. Вишгородська, 33А
* вул. Велика Васильківська, 22
* просп. Броварський, 27
* просп. Академіка Палладіна, 7-А
* просп. Леся Курбаса, 19-А
* просп. Оболонський, 26-А
"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", - додали у компанії.
У такий спосіб, із 27 вересня у Києві відновлять роботу на доставку вже 10 ресторанів мережі - 5 на правому березі та 5 - на лівому.
Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald's.
Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.
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