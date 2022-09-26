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В Україні спростили закупівлю дров перед опалювальним сезоном
09:40 26.09.2022 |
Запастися альтернативним видом опалення мешканцям звільнених територій, а також регіонів, де відсутнє централізоване теплопостачання, стане легше та швидше. Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Як зазначили в прес-службі, відтепер придбати дрова може кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.
Отримати контактну інформацію про найближче лісництво можна у відповідного обласного управління лісового та мисливського господарства. Контактну інформацію територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на його офіційному сайті в розділі "Територіальні органи".
Також триває робота над створенням інтернет-магазину "ДроваЄ", де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому.
Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:
1. Зареєструватися на сайті.
2. Обрати лісгосп.
3. Визначитися з типом дров'яної продукції та її об'ємом.
4. Здійснити оплату.
Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, однак головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.
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