В Україні спростили закупівлю дров перед опалювальним сезоном

Запастися альтернативним видом опалення мешканцям звільнених територій, а також регіонів, де відсутнє централізоване теплопостачання, стане легше та швидше. Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, відтепер придбати дрова може кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.

Отримати контактну інформацію про найближче лісництво можна у відповідного обласного управління лісового та мисливського господарства. Контактну інформацію територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на його офіційному сайті в розділі "Територіальні органи".

Також триває робота над створенням інтернет-магазину "ДроваЄ", де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому.

Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:

1. Зареєструватися на сайті.

2. Обрати лісгосп.

3. Визначитися з типом дров'яної продукції та її об'ємом.

4. Здійснити оплату.

Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, однак головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.