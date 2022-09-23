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Студентам заборонили виїжджати з України під час війни
23:06 22.09.2022 |
Українські чоловіки-студенти зараз не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник прес-служби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Він наголосив, що під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років і є чітко прописані винятки, кого це не стосується. До переліку винятків не входять студенти.
За словами Демченка, у березні військове керівництво ухвалило рішення дозволити тим студентам, які навчалися до 24 лютого, продовжити навчання за кордоном. Але останнім часом з'явилося багато спекулювання на цій темі - у період від початку повномасштабної війни до серпня на кордоні виявили понад 600 підроблених документів у людей, які намагалися виїхати з України.
"Саме тому, щоб уникнути будь-яких спекуляцій вищим військовим керівництвом з 14 вересня прийнято ще одне рішення - відмовити і цій категорії громадян у перетині кордону. Тому зміни пропуску студентів через кордон можуть бути лише тоді, коли цю категорію буде нормовано. Зараз у постанові уряду заборонено всім студентам перетинати кордон, і ми це виконуємо", - наголосив Демченко.
Спікер також додав, що якщо будь-яке міністерство звернутися до Кабміну з ініціативою дозволити виїзд студентів за кордон і її затвердять, то прикордонники виконуватимуть нововведення. Нині ж вони діють у межах норм законодавства.
"Якщо будуть зміни щодо студентів, ми виконаємо їх. Але повинні бути запобіжники, бо багато хто цією темою спекулює. Це ми бачимо і на основі підроблених документів і, власне, і в нас діє інформація, що за кордоном діють фейкові навчальні заклади , які надають запрошення українцям, щоб вони стали там студентами, і потім 40-50-річні студенти їдуть навчатись до Європи з такими документами", - резюмував Демченко.
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