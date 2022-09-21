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АНАЛІТИКА

Українці можуть віддати родичам номерні знаки свого авто після продажу

23:27 20.09.2022 |

Україна

 

Українці можуть перезакріплювати номерні знаки за авто родичів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Тепер після продажу транспортного засобу при перереєстрації його або після зняття з обліку при вибракуванні можна перезакріпити номерні знаки не тільки за своїм іншим транспортним засобом, а й за транспортним засобом членів родини.

"Тобто, якщо у власника є бажання зберегти свій номерний знак у сім'ї, то це стало можливим. Раніше у законодавстві була норма, що номерні знаки можна було залишати тільки власнику транспортного засобу. А тепер можна перезакріплювати свої номерні знаки ще й за транспортними засобами дітей, дружини/чоловіка, батьків", - зазначається у повідомленні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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