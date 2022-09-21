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Українці можуть віддати родичам номерні знаки свого авто після продажу
23:27 20.09.2022 |
Українці можуть перезакріплювати номерні знаки за авто родичів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Тепер після продажу транспортного засобу при перереєстрації його або після зняття з обліку при вибракуванні можна перезакріпити номерні знаки не тільки за своїм іншим транспортним засобом, а й за транспортним засобом членів родини.
"Тобто, якщо у власника є бажання зберегти свій номерний знак у сім'ї, то це стало можливим. Раніше у законодавстві була норма, що номерні знаки можна було залишати тільки власнику транспортного засобу. А тепер можна перезакріплювати свої номерні знаки ще й за транспортними засобами дітей, дружини/чоловіка, батьків", - зазначається у повідомленні.
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