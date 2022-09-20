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АНАЛІТИКА

Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж

17:59 20.09.2022 |

Україна

Уряд Сполучених Штатів у вівторок передав владі Києва 11 кілометрів труб і трубопровідної арматури вартістю 1,3 мільйона доларів для відновлення централізованого теплопостачання для 22 тисяч мешканців столиці.

Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж

 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Труби були надані урядом США через проєкт енергетичної безпеки USAID. Зазначається, що це дозволить "Київтеплоенерго" відновити зовнішні ділянки теплової мережі в місцях, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів.
Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж

 

Під час передачі труб та супутніх матеріалів посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Вашингтон має партнерські відносини в 19 областях, спрямовані на відновлення енергопостачальної інфраструктури для забезпечення теплом понад семи мільйонів українців.

Як уточнив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, ремонт тепломережі відбудеться в чотирьох районах Києва - Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському.
Ключові теги: США
 

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