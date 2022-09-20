Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж

Уряд Сполучених Штатів у вівторок передав владі Києва 11 кілометрів труб і трубопровідної арматури вартістю 1,3 мільйона доларів для відновлення централізованого теплопостачання для 22 тисяч мешканців столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Труби були надані урядом США через проєкт енергетичної безпеки USAID. Зазначається, що це дозволить "Київтеплоенерго" відновити зовнішні ділянки теплової мережі в місцях, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів.



Під час передачі труб та супутніх матеріалів посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Вашингтон має партнерські відносини в 19 областях, спрямовані на відновлення енергопостачальної інфраструктури для забезпечення теплом понад семи мільйонів українців.

Як уточнив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, ремонт тепломережі відбудеться в чотирьох районах Києва - Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському.