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АНАЛІТИКА

Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, – МОЗ

15:49 19.09.2022 |

Україна

 

Україна відмовилася від постачання вакцин "Астразенека" та "Модерна", дозволила проводити другий бустер усім категоріям населення, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"В Україні зараз доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty від Pfizer. Ми відмовилися від постачання вакцин "Астразенека" та "Модерна" за механізмом COVAX", - сказав він на брифінгу в понеділок.

За словами Кузіна, зараз у країні є близько 5 млн вакцини CoronaVac, а також близько 30 тис. доз однодозової вакцини Janssen.

Як наголосив він, останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від виробника Pfizer. Це було пов'язано з проблемами логістики. Остання партія цієї вакцини була отримана у липні - 500 тис. доз, проте минулого тижня постачання відновилося. Отримано ще 400 тис. цієї вакцини. До кінця тижня їх буде доставлено до регіонів.

Загалом у рамках механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини "Pfizer".

Кузін також зазначив, що Україна отримує вакцини лише у рамках міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на її закупівлю від виробника коштом державного бюджету для економії було розірвано з початком повномасштабного вторгнення до нашої країни військ РФ.

Він також повідомив, що МОЗ дозволило проведення другої бустерної вакцинації населення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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