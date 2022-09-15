Україна увійшла до складу Виконавчого комітету та Європейського регіонального комітету ВООЗ

Україна увійшла до складу Виконавчого комітету та Європейського регіонального комітету (ЄРК) ВООЗ, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та першого заступника міністра Олександра Комаріду обрано на посади до керівних органів ВООЗ.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, такі рішення було ухвалено під час 72-ї сесії ЄРК ВООЗ.

Зокрема, Ляшка обрано до складу Виконавчого комітету ВООЗ від субрегіональної групи "С" ЄРК ВООЗ на трирічний термін (із травня 2023-го до травня 2026 року) для подальшого обрання на 76-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (травень 2023 року), Комаріда увійшов до складу Постійного комітету ЄРК ВООЗ від субрегіональної групи "С" ЄРК ВООЗ на трирічний термін (з вересня 2022-го до вересня 2025 року).

На нових посадах у ВООЗ керівництво МОЗ візьме участь у рішеннях, пов'язаних із забезпеченням соціального благополуччя, сталого розвитку та гідного рівня надання медичних послуг у європейському регіоні.

Раніше на 75-й сесії ВООЗ 88 країн підтримали резолюцію України та засудили агресію Росії, що призвела до гуманітарної кризи.