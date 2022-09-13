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АНАЛІТИКА

В Україні за минулий тиждень виявили майже 24 тисячі COVID-випадків

15:50 13.09.2022 |

Україна

 

В Україні в період з 5 по 11 вересня зафіксували майже 24 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

Так, за минулий тиждень:

* зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків (з них дітей - 3706, медпрацівників - 551);
* 81037 осіб вакцинувалися проти COVID-19.

За тиждень 33,3% вакцинованих отримали першу дозу, 8% - другу дозу, 56,5% - першу бустерну дозу, 2,2% - другу бустерну дозу.

Також за минулий тиждень:

* госпіталізовано - 4734 осіб,
* летальних випадків - 70,
* одужали - 11 824 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 065 538 осіб, з них дві дози отримали 15 301 624 особи, першу бустерну дозу - 2 055 326 осіб, другу бустерну дозу - 18 581 особа.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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