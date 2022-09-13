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Замовляти номерні знаки та реєструвати авто можна буде онлайн
10:49 13.09.2022 |
Кабінет міністрів дозволив замовляти номерні знаки та подавати заяву на реєстрацію або перереєстрацію авто онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Відповідні функції стали доступними в Електронному кабінеті водія або на порталі "Дія".
Також автовласники зможуть у зручний для себе час замовити експертне дослідження автівки та отримати відповідний висновок, який буде дійсний протягом 10 днів.
Постанова Кабміну набуде чинності через три місяці з дня її опублікування. Протягом цього часу Головний сервісний центр МВС разом із Мінцифри готуватимуть технічні можливості для цього.
Послугу також можна буде отримати, як і раніше, у сервісному центрі МВС.
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