Замовляти номерні знаки та реєструвати авто можна буде онлайн

Кабінет міністрів дозволив замовляти номерні знаки та подавати заяву на реєстрацію або перереєстрацію авто онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Відповідні функції стали доступними в Електронному кабінеті водія або на порталі "Дія".

Також автовласники зможуть у зручний для себе час замовити експертне дослідження автівки та отримати відповідний висновок, який буде дійсний протягом 10 днів.

Постанова Кабміну набуде чинності через три місяці з дня її опублікування. Протягом цього часу Головний сервісний центр МВС разом із Мінцифри готуватимуть технічні можливості для цього.

Послугу також можна буде отримати, як і раніше, у сервісному центрі МВС.