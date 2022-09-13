Вітчизняні видавці безкоштовно передали 1 млн примірників книжок для переселенців – Держкомтелерадіо

Книжки передавали на склади корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». Звідти видання відправляються по містах України та Європи.

За цей час вже передали майже 320 тисяч примірників книжок волонтерським центрам в українських містах та країнах Європи, де зараз проживають біженці. Доставка літератури здійснюється вантажним транспортом волонтерів і волонтерських організацій.

Найбільше книжок передали у Львівську область - більше 25 тисяч. Також понад 125 тисяч книжок надійшли до Кропивницького, Тернополя, Дрогобича, Чернівців, Кам'янець-Подільського, Івано-Франківська, Ужгорода, Хмельницького.

Крім того, понад 190 тисяч примірників літератури відправили за кордон, а саме: 45 тисяч книжок до Польщі, майже 28 тисяч - в Австрію, більше 1 тисячі - в Румунію, 76 тисяч - у Словаччину, 4 тисячі - у Чехію, більше 1 тисячі - в Угорщину, 2 тисячі - в Албанію, біля 2 тисяч - у Хорватію, понад 2 тисяч - у Швейцарію, 2 тисячі - в Нідерланди, майже 5 тисяч - у Німеччину, майже 8 тисяч - у Велику Британію.

Ще 18 тисяч примірників книжок зараз прямують до Словаччини та Австрії.

Акцію започаткували 15 березня Державний комітет телебачення і радіомовлення України спільно з Офісом Президента України та Міністерством культури та інформаційної політики.

Мета акції - безкоштовно забезпечити дітей, які були змушені переселитися рятуючись від російської збройної агресії, підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою.

Нагадаємо, що раніше у межах цієї акції передали 100 тисяч примірників літератури у різні країни Європи.

Як відомо, у межах проєкту «Книжки без кордонів» для дітей з України, які вимушено виїхали до інших країн, передали книжки до Польщі, Литви, Великої Британії та інших країн.