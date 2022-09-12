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АНАЛІТИКА

Кабмін зняв обмеження кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували, під час воєнного стану

11:46 12.09.2022 |

Україна

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України у разі впровадження надзвичайного чи воєнного стану.

"Зазначеними змінами знято обмеження кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували. Унормовано питання підтвердження факту догляду особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

Крім того, збільшено термін для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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