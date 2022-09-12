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У Києві тестують безконтактну оплату проїзду в наземному транспорті: як працюватиме
11:37 12.09.2022 |
У Києві вже тестують систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками в наземному транспорті.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Система проходить останні випробування в закритому режимі. У жовтні скористатися оплатою карткою зможуть всі пасажири муніципального транспорту. Валідатори отримали всі необхідні налаштування", - повідомив Оленич.
Повідомляється, що для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або мобільний пристрій з функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб підтвердити право на проїзд при перевірці, досить буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї карти, щоб транзакцію можна було знайти і ідентифікувати в системі. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.
Сервіс дозволить користуватися і картою киянина для оплати. Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично перевірятимуть чи прив'язана до Картки киянина пільга. Якщо ні-шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайною банківської карти.
Оплата через міський додаток" Київ Цифровий " також працюватиме. У додатку як і раніше можна буде поповнювати транспортні карти, купувати проїзні та разові QR квитки.
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