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На Київщині встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя: для протидії ДРГ
22:40 09.09.2022 |
У громадських місцях на Київщині планують встановити 258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя.
Про це повідомив у Telegram начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
За його словами, це є "надважливим елементом" не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів.
Також, за словами генерала Нєбитова, в області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади для гарантування безпеки громадян.
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