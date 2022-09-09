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Кабмін розширив програму компенсації вартості ліків
16:58 09.09.2022 |
Кабінет міністрів розширив програму реімбурсації «Доступні ліки», що дозволить українцям безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).
Вартість лікарських засобів при цих хворобах відшкодовуватиме Національна служба здоров'я України, повідомляє пресслужба НСЗУ.
"У програму реімбурсації увійдуть ліки для людей з хронічним обструктивним захворюванням легень та хворобою Паркінсона. Лікування від цих хвороб не існує. Однак їх симптоми полегшуються завдяки безперервному прийому ліків", - зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.
За даними відомства, від хронічного обструктивного захворювання легень в Україні страждають 4% населення.
Для лікування ХОЗЛ в програму реімбурсацію увійдуть такі лікарські засоби: "Будесонід" + "Формотерол" (Formoterol + Вudesonide) порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль), "Сальметерол" + "Флютиказон" порошок для інгаляцій).
Хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається в літніх людей. За статистикою МОЗ, на хворобу Паркінсона в Україні страждає понад 23 тисяч людей, а щороку про цей діагноз дізнаються від лікарів 2,5 тис. українців.
В програму реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: ("Біпериден" (Biperiden) таблетки, "Леводопа" + "Карбідопа" (Levodopa + Carbidopa) таблетки (у тому числі пролонгованої дії). Щоб отримати електронний рецепт на ліки при хворобі Паркінсона слід звернутися до невролога.
Отримати лікарські засоби проти ХОЗЛ і хвороби Паркінсона за програмою реімбурсації пацієнти зможуть після оновлення Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій .
В НСЗУ нагадали, що у програму реімбурсації "Доступні ліки" також входять лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету (включно з препаратами інсуліну); розладів психіки та поведінки й епілепсії; бронхіальної астми та нецукрового діабету. Завдяки програмі "Доступні ліки" українці зможуть отримувати ліки безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці країни, яка має договір з НСЗУ. Вартість лікарських засобів аптекам напряму відшкодує Національна служба здоров'я України.
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