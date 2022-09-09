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АНАЛІТИКА

У Київській області збудують два заводи з переробки побутових відходів

09:30 09.09.2022 |

Україна

 

На території Бориспільської, Броварської та Фастівської громад (Київська область) буде збудовано два сучасних заводи з оброблення побутових відходів.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець за результатами підписання меморандума про співпрацю з головою Київської обласної державної адміністрації Олексієм Кулебою, Бориспільським міським головою Володимиром Борисенком, Броварським міським головою Ігорем Сапожком та Фастівським міським головою Михайлом Нетяжуком.

За словами Стрільця, унікальність заводів полягає у використанні одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових відходів) з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів із виділенням ресурсоцінних матеріалів - металобрухту, скла та пластику.

Запланована потужність спільного заводу для Броварської та Бориспільської громад орієнтовно становитиме 110-120 тис. тонн відходів на рік. У Фастівській громаді - 35-100 тис. тонн на рік. Нові потужності можуть з'явитися вже за два роки.

"Проєкти реалізовуватимемо за рахунок кредитів європейських банків. Наразі також тривають перемовини з інвесторами. Адже рамковий закон (закон "Про управління відходами", - ред.), на який так довго очікувала Україна та потенційні інвестори, створює прозорі умови та гарантії для роботи у цьому секторі", - додав Стрілець.

Він також повідомив, що вже проведена аналітична робота та сформуваний драфт плану розміщення необхідних сміттєпереробних потужностей по всій Україні.

"Це своєрідна мапа, на якій визначено більше 200 потенційних інвестиційних кейсів. Серед них і сьогоднішні кейси Київщини. Загалом в області планується будівництво до 10 нових підприємств", - пояснив Стрілець.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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