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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Органи ДРАЦС почали приймати електронний паспорт у «Дії»

16:40 08.09.2022 |

Україна

 

Шеринг електронного паспорта в застосунку "Дія" запрацював в органах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер українцям під час замовлення та отримання адмінпослуг в органах ДРАЦС не потрібно носити з собою паперовий документ та робити його ксерокопії. Замість цього - кілька кліків у Дії.

Більше того, без паперового паспорта, а з цифровим документом у смартфоні можна подати заяву на одруження.

Для того, щоб поділитися копією електронного пспорта через смартфон треба:

* оновити "Дію" та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку;
* натиснути на нього та вибрати штрихкод;
* надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування;
* підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Після цих кроків цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних.

За матеріалами: Економічна правда
 

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