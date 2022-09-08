Органи ДРАЦС почали приймати електронний паспорт у «Дії»

Шеринг електронного паспорта в застосунку "Дія" запрацював в органах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер українцям під час замовлення та отримання адмінпослуг в органах ДРАЦС не потрібно носити з собою паперовий документ та робити його ксерокопії. Замість цього - кілька кліків у Дії.

Більше того, без паперового паспорта, а з цифровим документом у смартфоні можна подати заяву на одруження.

Для того, щоб поділитися копією електронного пспорта через смартфон треба:

* оновити "Дію" та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку;

* натиснути на нього та вибрати штрихкод;

* надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування;

* підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Після цих кроків цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних.