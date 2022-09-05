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У Києві можуть впровадити оплату проїзду в транспорті картою: влада підтримала петицію
11:41 05.09.2022 |
Київська влада підтримала петицію про запровадження у столичному громадському транспорті можливості оплачувати проїзд банківською карткою.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).
Він наголосив, що встановлені у транспорті валідатори мають можливість приймати картки. У відповіді на петицію про терміни не повідомляється.
У петиції, яка набрала понад 8000 голосів, наголошується, що метод оплати банківською картою в метро добре себе зарекомендував, і виявилось, що часто використовується киянами.
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