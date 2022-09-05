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МОЗ дозволить друге бустерне щеплення від COVID для всіх
10:09 05.09.2022 |
У вересні очікується, що всім громадянам України дозволять зробити друге бустерне щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".
За його словами, на сьогодні рекомендується робити другу бустерну дозу літнім і тим, у кого є супутні захворювання. Але найближчим часом ситуація зміниться.
"Швидше за все, буде прийнято рішення про розширення другого бустера на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей в залежності від їх бажання. Така опція буде надана, думаю, до середини вересня", - зазначив Кузін.
Він підкреслив, що в такому випадку охочому зробити другий бустер не будуть відмовляти в пункті вакцинації. Також він додав, що другий бустер допоможе захиститися від штаму Омікрон, оскільки поки невідомо, як далі буде розвиватися мутація вірусу.
"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - зазначив головний санлікар.
Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що вже почалася осіння хвиля зростання захворюваності на COVID-19, зокрема, за тиждень захворіло понад 10 000 українців.
Крім того, він звернув увагу на те, що деякі країни повертають обмеження, у тому числі COVID-сертифікати.
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