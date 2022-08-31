В Україні хочуть створити державну дистанційну школу

В Україні може з'явитися єдина державна дистанційна школа, де навчатимуться юні українці з різних куточків світу.

Про це на брифінгу 31 серпня сказав голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За словами Бабака, наразі в колі освітян і представників Міністерства освіти і науки триває активне обговорення доцільності створення такого "закладу освіти".

"Зараз влада думає над тим, щоб створити окрему велику державну дистанційну школу для того, щоб об'єднати не лише тих дітей, які зараз перебувають за межами України, які є всередині переміщеними особами, але щоб об'єднати навіть діаспору, яка є за межами України," - повідомив він.

Це, каже Бабак, дасть змогу дітям здобувати одночасно і українську освіту, і освіту країни перебування.

Відомо, що ідея створення школи належить комітету, який очолює Бабак. Він вважає, що "за місяць-два" рішення буде прийняте, про що відразу буде повідомлено публічно.

Поки не відомо, коли і у якому форматі запрацює єдина державна дистанційна школа.

Але відомо, що до 1 вересня 2022 року понад 60% закладів освіти країни в цілому обладнані укриттями, що дозволить учням сісти за парти.

У той же час, спрогнозував Бабак на брифінгу в середу, більшість закладів освіти в Києві розпочне роботу офлайн.

Навчальний процес у Харківській, Запорізький та Миколаївський областях точно розпочнеться онлайн.