Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації планує у середу, 31 серпня, під час брифінгу запустити низку нових сервісів у застосунку "Дія".

"На брифінгу 31 серпня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентує нові документи та послуги, які відсьогодні будуть доступні в застосунку", - повідомляється в анонсі брифінгу віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запланованого на середу.

У "Дії" відкривають доступ електронним пенсійним посвідченням; довідкам про посвідку на постійне та тимчасове проживання (новий сервіс для іноземців); повернули сервіс передачі електронного техпаспорта (шеринг авто).

Крім цього, додасться опція англомовних документів для використання за кордоном.

Як повідомлялося, 23 серпня Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тест можливості поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".

