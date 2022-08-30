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АНАЛІТИКА

Понад 8% декларацій із лікарями первинної медицини українці уклали з лікарями приватного сектора - НСЗУ

13:07 30.08.2022 |

Україна

 

Близько 8,1% декларацій із лікарями первинки українці уклали з лікарями приватного сектора.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Національній службі здоров'я України, із понад 32,4 млн декларацій, понад 1,324 57 декларацій українці уклали з лікарями приватних медичних центрів, 1,319 786 декларацій укладено з лікарями ФОП.

Загалом у 2022 році контракти з НСЗУ уклали 299 юросіб приватної форми власності та 676 лікарів-ФОП. Зокрема, з початку війни контракти з НСЗУ уклали 39 юросіб приватної власності та 45 лікарів-ФОП.

З початку 2022 року НСЗУ виплатила приватним медзакладам та лікарям-ФОП за надання медичної допомоги на первинці майже 1,058 млрд грн. Зокрема, за інформацією НСЗУ, найбільші у приватному секторі виплати за медичну допомогу на первинці з початку 2022 року отримав ФОП Олександр Степанов, який працює на первинці у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Бердянську та Новому Бузі. ФОП отримав близько 11,2 млн грн. До складу цього ФОП входять 26 лікарів, декларації з якими уклали майже 24 тис. українців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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