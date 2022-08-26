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Найтепліша за останні десятиріччя. Якою буде погода в Україні восени
15:04 26.08.2022 |
Цієї осені в Україні очікується тепла і посушлива погода. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
"Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься, зростатиме кількість затоків арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків, мряки", - йдеться в прогнозі.
Синоптики не виключають навіть ожеледь і снігопади, насамперед в Карпатському регіоні у другій половині осені.
"Отже, погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас", - додають в відомстві.
В цей місяць відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів, але це не завадить тому, що погода в перші 30 днів осені буде майже літньою.
"Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода", - кажуть в Укргідрометцентрі.
Середня за місяць температура може бути на 1 градус Цельсія вищою, ніж протягом останніх 30 років.
У південних і східних областях можливий дефіцит опадів, а на заході країни очікується нарешті довгоочікувана волога.
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