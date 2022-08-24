Мін'юст забрав столичний острів Оболонський у оточення колишнього головного поліцейського Києва

Центральна колегія Мін'юсту задовольнила в повному обсязі скаргу комунального підприємства "Плесо" та скасувала реєстраційні дії, на підставі яких право власності на острів Оболонський у Києві площею 147,7 тис. кв. м могло перейти у приватну власність.

Як повідомляє пресслужба КМДА, скаргу на незаконні дії реєстраторів комунальне підприємство підготувало спільно з детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які розслідують спробу привласнення території острова.

Під час досудового розслідування, розпочатого за матеріалами розслідування програми "Схеми", встановлено, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади м. Києва могла бути виведена гідротехнічна споруда "Дамба напірна-багатофункціональна", розташована за адресою м. Київ, вул. Прирічна, 8-Д.

Як свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на цю гідротехнічну споруду оформили на ТОВ "Українське бюро річкових портів". Відповідно до вказаних у реєстрі координат розміщення споруди місце розташування повністю збігається з місцем розташування острову Оболонський.

Водночас у Міському земельному кадастрі територія Оболонського острова площею 147,7 тис. кв. м обліковується за комунальним підприємством "Плесо".

Крім того, рішенням Київради від грудня 2004 року острів Оболонський включено переліку територій, на основі яких створюється регіональний ландшафтний парк "Дніпровські острови".

Як повідомлялося, у листопаді минулого року суд наклав арешт на 12 причалів і дамб у Києві та Київській області, які незаконно були оформлені у приватну власність.

Слідство встановило, що службові особи ДП "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" та ТОВ "Українське бюро річкових портів" незаконно оформили право власності на Оболонський острів, причал вздовж Оболонської набережної та причал вздовж вул. Електриків (Рибальський півострів) у місті Києві, а також про гідротехнічні споруди у селах Витачів, Глібівка та Трипілля у Київській області.

За даними розслідування програми "Схеми" схему виведення цих об'єктів у приватну власність організував київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Журналісти виявили зв'язки Костянтина Бойка з оточенням Андрія Крищенка, який очолював Головне управління Національної поліції у м. Києві у 2015-2021 роках. З вересня минулого року Крищенко є заступником голови КМДА.

ТОВ "Українське бюро річкових портів" було створене у серпні 2019 року. Його нинішніми власниками значаться ТОВ "Українське Бюро Судноплавства", Андрій Пузир, Дмитро Ванін і Костянтин Бойко.

Власниками "Українського Бюро Судноплавства" є Костянтин Бойко і Олена Шемет. За даними "Схем", її чоловік Ігор Музикін працює в ДП "Регістр судноплавства України", яке видало "Українському бюро річкових портів" документи про реєстрацію причалів.