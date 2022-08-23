Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні розпочали створення єдиного держреєстру адрес

15:59 23.08.2022 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку громад та територій України розпочали створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), Реєстру будівель та споруд (РБС) та вдосконалили для цього програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це йдеться в повідомленні Мінрегіону.

"Сьогодні в країні є декілька проблем, які ускладнюють надання якісних та зручних електронних послуг громадянам. Зокрема відсутність єдиного джерела даних про адреси та будівлі, суперечність адрес про один і той самий будинок у різних реєстрах, неповнота адресних даних про квартири, садиби, офісні та промислові будівлі. З метою вирішення цих проблем Мінцифри та Мінрегіон запускають Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА) та Реєстр будівель та споруд (РБС)", - повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Дудченко.

Також Дудченко зазначив, що Мінцифри та Мінрегіон вдосконалили програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для того, щоб працівники органів місцевого самоврядування могли швидко наповнити ці реєстри правильними записами.

Працювати з реєстрами адрес, будівель та споруд потрібно буде працівникам органів місцевого самоврядування. У ЄДЕССБ розроблений спрощений та автоматизований підхід для наповнення їх даними. Працівникам ОМС не потрібно наповнювати ці реєстри з нуля. Вони зможуть в електронному вигляді швидко створити реєстр адрес на базі існуючих офіційних списків адрес та підтвердити правильні записи в них.

Зазначається, що створення таких реєстрів передбачено законом 2486-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", який 22 серпня підписав президент України.

Закон визначає для органів місцевого самоврядування такі строки:

* два місяці на завантаження місцевих довідників адрес у ЄДЕССБ;
* ще два місяці щоб підтвердити правильність текстових записів про вулиці та адреси;
* і ще ва місяці, щоб зазначити координат вулиць та будівель.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,17 0,46 36,9343  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес