Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Дії» знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри

15:52 23.08.2022 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", - написав міністр.

За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.

Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".

Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".

Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,17 0,46 36,9343  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес