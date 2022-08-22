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АНАЛІТИКА

У Києві скоротили час роботи наземного транспорту напередодні Дня Незалежності

15:33 22.08.2022 |

Україна

 

Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме із 6:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 6:00 до 21:00.

"Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години", - йдеться у повідомленні.

До цього наземний громадський транспорт перевозив пасажирів із 6:00 до 22:30.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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