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АНАЛІТИКА

У Києві заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності

08:53 22.08.2022 |

Україна

 

У Києві на День незалежності заборонили проведення будь-яких масових заходів. Зокрема, заходи не проходитимуть з 22 по 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника Київської міської Військової адміністрації генерал-майор Миколи Жирнова.

Таке рішення прийнято з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів під час Дня Державного прапора України та Дня незалежності.

"З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим скупченням людей", - йдеться в документі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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