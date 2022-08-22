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У Києві заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності
08:53 22.08.2022 |
У Києві на День незалежності заборонили проведення будь-яких масових заходів. Зокрема, заходи не проходитимуть з 22 по 25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника Київської міської Військової адміністрації генерал-майор Миколи Жирнова.
Таке рішення прийнято з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів під час Дня Державного прапора України та Дня незалежності.
"З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим скупченням людей", - йдеться в документі.
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