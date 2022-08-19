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АНАЛІТИКА

Кияни з вересня почнуть отримувати нові перепустки: подробиці

17:34 19.08.2022 |

Україна

 

Влада Києва змінить формат перепусток для пересування під час дії комендантської години, бо теперішні часто підроблюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

Перепустки нового формату будуть функціонувати з 1 вересня.

"Це спричинено частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Влада заявляє, що нові перепустки будуть мати складнішу систему захисту. Комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій заявив, що створена система дозволяє отримувати перепустки лише особам, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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