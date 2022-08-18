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АНАЛІТИКА

В Україні відновлюють роботу мобільні сервісні центри МВС: в якому регіоні з'явились

12:35 18.08.2022 |

Україна

 

В Україні відновили роботу п'ять мобільних сервісних центрів МВС. Перший час пересувні пункти надаватимуть свої послуги у Волинській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

У Луцьку сервісні центри МВС надають послуги з реєстрації та перереєстрації авто. У Волинській області спостерігається найбільше навантаження на сервісні центри МВС. Наприклад, за липень цього року у Волинській області було надано 7052 послуги, пов'язані з реєстрацією транспортних засобів. А за липень минулого року тут же надали 5567 послуг.

Скільки працюватимуть мобільні сервісні центри

Мобільні сервісні центри МВС надаватимуть послуги два тижні. За перший день роботи в рамках проекту надано 152 реєстраційних послуги. Повідомляється, що якщо пілотний проект з мобільними сервісними центрами добре спрацює в Луцьку, вони запрацюють і в інших регіонах.

Як записатися в мобільний сервісний центр МВС

Мобільні сервісні центри МВС надають послуги з 9:30 до 17:30 за трьома адресами:

* вул. Ковельська, 53 (РДА, каб. ЦНАПу);
* вул. Соборності, 18 (РАЦС, каб. ЦНАПу);
* вул. Гордіюк, 14 (Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області).

Записатися можна онлайн через функціонал е-запис. На карті потрібно обрати Луцьк та адресу мобільного Сервісного центру МВС. Є можливість взяти талон на час протягом двох днів - на день візиту або на наступний день.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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