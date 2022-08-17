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АНАЛІТИКА

АМКУ оштрафував КМДА та Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування

19:05 17.08.2022 |

Україна

 

Антимонопольний комітет оштрафував КМДА та комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ встановив, що комунальне підприємство скористалося монопольним становищем під час формування розрахунку вартості послуг з паркування на своїх майданчиках, а КМДА, яка своїм розпорядженням затвердила тарифи, легітимізувала це порушення.

Київтранспарксервіс з березня 2021 року по січень 2022 року мав монопольне становище на ринку надання послуг з користування муніципальними паркуваннями у столиці.

До планової калькуляції вартості своїх послуг комунальне підприємство внесло статті витрат:

* облаштування паркування заїзними кишенями;
* обов'язкові платежі 60%.

Проте всі паркувальні майданчики Київтранспарксервісу повинні облаштовуватися за рахунок комунального підприємства.

Розрахунки Київтранспарксервіс надав до КМДА, яка затвердила новий тариф на паркування у столиці. Затвердження цього рішення збільшило вартість паркування у Києві на 60% - 82,3%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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