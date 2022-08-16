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П'ята частина України забруднена вибухонебезпечними предметами, - МВС
09:06 16.08.2022 |
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що п'ята частина України забруднена вибухівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Єнін пояснив, що п'ята частина території України забруднена мінами, авіабомбами, снарядами, які не розірвалися.
"Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС вже виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, було обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. І ця робота не зупиняється ні на мить", - заявив Єнін.
За його словами, продовжується розмінування деокупованих територій. В Київській області піротехніки вже 5 місяців розчищають території, де велись бойові дії.
"Наприклад, на Київщині досі знешкоджують до 1000 вибухонебезпечних предметів на добу, а всього за цей час там знешкодили більш як 60 тисяч боєприпасів, і ця робота триває", - пояснив Єнін.
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