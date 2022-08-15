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Апеляційний суд підтвердив незаконність платних паркувань у центрі Києва
09:56 15.08.2022 |
Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про визнання протиправним і недійсним розпорядження Київської державної міськадміністрації (КМДА) №1459 від 25 червня 2021 року про тарифи платних паркувань КП "Київтранспарксервіс". Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
У суді нагадують, що з позовом жителі столиці звернулися до ОАСК у серпні 2021 року, оскаржуючи вартість паркувань у центральній частині столиці.
У процесі розгляду справи ОАСК дійшов висновку, що розпорядження КМДА не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабміну № 258 від 2 березня 2010 року як правовим актам вищої юридичної сили.
Враховуючи вищесказане, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог і наявність підстав для їх задоволення.
У своєму рішенні від 22 лютого 2022 року суд визнав протиправним та недійсним розпорядження КМДА №1459. Після розгляду апеляційної скарги Шостий апеляційний адмінсуд залишив чинним рішення ОАСК.
Рішення набуло чинності 1 серпня 2022 року після чого Київська міськрада заявила, що тимчасово скасовує плату за паркування на муніципальних стоянках.
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