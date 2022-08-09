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АНАЛІТИКА

«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року

17:38 09.08.2022 |

Україна

 

Кабінет міністрів розширив і спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ - до процесу залучили застосунок "Дія".

Про це повідомляє Мінреінтеграції, яке розробило відповідну постанову.

"Якщо раніше через Дію українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - пояснили в міністерстві.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок Дія в розділі "Пошкоджене майно". Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса. Більш детальна інформація за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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