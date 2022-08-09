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Українська Вікіпедія випередила арабську та посіла 16-те місце за кількістю статей
11:40 09.08.2022 |
Наприкінці липня 2022 року українська Вікіпедія випередила арабську та посіла 16-те місце за кількістю статей серед 328 мовних розділів онлайн-енциклопедії. Станом на 8 серпня відрив становить 2738 статей, повідомляє ГО "Вікімедіа Україна".
"Український мовний розділ Вікіпедії існує з січня 2004 року, у січні 2022-го він відсвяткував своє 18-річчя. Арабська Вікіпедія була створена на три роки раніше - у вересні 2001 року. Загалом в українському розділі енциклопедії зареєстровано майже 640 000 користувачів. В арабському їх у чотири рази більше - понад 2 280 000. Попри це, в українській Вікіпедії майже вдвічі більше адміністраторів - 49 (26 в арабській). За минулий місяць в арабському розділі редактори створили 6604 статті, в українському - 17 175. Саме ця різниця і дозволила українській Вікіпедії вирватися вперед", - зазначено в повідомленні.
Наголошується, що у вересні 2020 року український мовний розділ обійшов португальську Вікіпедію, нині вона посідає 18-ме місце. Очолює рейтинг мовних розділів традиційно англійська Вікіпедія, наразі вона містить понад 6,56 млн статей.
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