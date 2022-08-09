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АНАЛІТИКА

В Україні запустили додаток з мінної безпеки

10:36 09.08.2022 |

Україна

 

ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Чим корисний додаток

* У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;

* Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;

* Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;

* Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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