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В Україні запустили додаток з мінної безпеки
10:36 09.08.2022 |
ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Чим корисний додаток
* У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;
* Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
* Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;
* Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
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