В Україні запустили додаток з мінної безпеки

ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Чим корисний додаток

* У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;

* Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;

* Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;

* Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

