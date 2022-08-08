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АНАЛІТИКА

У Києві тимчасово скасували плату за паркування автотранспорту

19:24 08.08.2022 |

Україна

 

У Києві тимчасово призупинено оплату паркування автомобілів на муніципальних майданчиках комунального підприємства "Київтранспарксервіс". Про це повідомляє пресслужба міської ради Києва.

Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

Тимчасове скасування плати за паркування пов'язане з поточним судовим процесом стосовно вартості паркування, пояснюють у міськраді, але не уточнюють, про який саме судовий процес йдеться.

Влада Києва з 1 липня 2021 року розпочала оптимізацію системи платних муніципальних паркувань, збільшила втричі вартість паркування і ввела електронну оплату.

У вересні минулого року в Окружному адмінсуді Києва зареєстрували позов мешканця Києва проти Київради з вимогою скасувати рішення щодо створення платних паркувань через порушення вимог податкового та земельного законодавства.

Також були подані й інші позови, які оскаржували вартість паркування. Позивачі стверджували, що тарифи не обґрунтовані та не підкріплені юридично.

Київ скасував платне паркування з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і повернув плату за стоянку в середині травня.

Столична влада обіцяє заздалегідь попередити городян про повернення плати за паркування.

Також у Київраді звертають увагу, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки слід повідомляти поліцію.
З 1 липня 2021 року Київська міська держадміністрація встановила нові тарифи на паркування автомобілів у центральних районах Києва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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