Зеленський заснував нагороду «За оборону України» для військових, чиновників і волонтерів

Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "За оборону України". Її зможуть отримати як військові, так і цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський підписав відповідний указ №559/2022 у п'ятницю, 5 серпня.

Нагороду вручатимуть військовим і цивільним, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України, а саме:

* військовослужбовцям, співробітникам силових відомств, добровольцям;

* представникам органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;

* робітникам підприємств та організацій;

* волонтерам;

* іноземцям.

Відзнака має форму медалі. На лицьовій стороні буде зображений герб України на тлі хреста з чотирьох схрещених мечів. На зворотному боці напис "За оборону України".

Нагадаємо, що це вже друга відзнака, започаткована Зеленським після початку повномасштабної війни. Нову нагороду "Хрест бойових заслуг" першим отримав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.