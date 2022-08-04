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АНАЛІТИКА

В Україні презентували мобільний застосунок для жінок, які страждають від домашнього насильства

10:43 04.08.2022 |

Україна

 

Перша леді України Олена Зеленська презентувала мобільний застосунок для жінок, що потерпають від домашнього насильства. Його розробили непомітним для кривдника: тривожна кнопка, яку у момент небезпеки можна швидко натиснути і викликати поліцію, виглядає у смартфоні як нейтральна іконка на екрані.

Назву додатка не повідомляють навмисне, щоб про нього не знали потенційні кривдники. Ті, хто потерпає від насилля, можуть отримати інформацію та скачати програму, подзвонивши на гарячу лінію 116 123 або написавши в особисті повідомлення на сторінку «Розірви коло».

Корисна інформація та контакти інших служб допомоги доступні тільки у прихованому інтерфейсі. Якщо жінка натисне кнопку виклику - поліція визначить її перебування через геолокацію. Говорити вголос, телефонуючи 102, не потрібно.
За матеріалами: Бабель
 

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