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АНАЛІТИКА

Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

16:16 03.08.2022 |

Україна

 

В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія - тепер складання теоретичних і практичних іспитів відбуватиметься в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, а не в самих автошколах, повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

"Відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС", - ідеться у повідомленні.


Для практичних занять можна вибрати будь-яку іншу автошколу в бажаному місті. "Після навчання скласти внутрішній практичний іспит й отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне два роки. І знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", - додали в МВС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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