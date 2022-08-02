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МВС відновило роботу частини сервісів електронного кабінету водія
16:45 02.08.2022 |
Сервісні центри МВФ відновили частину послуг, які можна було отримати через "Електронний кабінет водія".
Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, зокрема у кабінеті водія відновили:
* страхування - власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;
* перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника, а також замовлення витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірку історію транспортного засобу.
"Можливості кабінету водія постійно розширюються та незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу: замовлення індивідуального номерного знаку; перевірка штрафів; керуванням належним користувачем", - зазначається у повідомленні.
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