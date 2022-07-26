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В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про те, що в Україні вже працює близько 12 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.
При цьому підтверджено, що це найвищий результат у всій Європі. Наразі Starlink використовується рятувальниками, пожежниками, лікарями, лікарнями, школами, енергетичними компаніями, щоб отримати якісне інтернет-з'єднання у складних умовах.
Окрім того, співробітники Міністерства цифрової трансформації України перевірили, як працює Starlink в автомобілі на швидкості 130 км/год. Виміри показали, що втрати становили близько 7%: «Тобто можна сказати, що інтернет Starlink працює зі стабільністю 93%».
Михайло Федоров додав, що результати тестів були передані до компанії SpaceX, а також натякнув, що інтернет від Starlink може з'явитись у поїздах.
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