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Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз
22:36 25.07.2022 |
Між Україною та Гватемалою встановлюється взаємний безвізовий режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.
За його словами, лідери обох країн домовилися об'єднувати зусилля на міжнародних майданчиках для подальшої ізоляції Росії.
"Також під час візиту підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог та розпочато торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проектів без посередників. Переконаний, що це сприятиме розвитку бізнес-соціальних, промислових зв'язків між нашими країнами", - зазначив Зеленський.
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