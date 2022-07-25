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В Україні запроваджують нові правила отримання водійського посвідчення
11:02 25.07.2022 |
Із 24 липня в Україні діють нові правила отримання водійського посвідчення. Зміниться підхід до навчання та алгоритм складання іспитів - теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Щоб отримати посвідчення водія кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:
* пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
* скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
* вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
* скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
* у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.
Таким чином, відтепер охочим отримати водійське, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. А уже зі знаннями правил дорожнього руху та зі Свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом. Таке розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху.
На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується. Після навчання заклад освіти формує Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім - іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE. Усі, хто успішно його складає, отримують Свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Свідоцтво діятиме протягом 1 року. Тобто, той, хто успішно склав теоретичний іспит має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання. За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.
На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою. Після його завершення - іспит. Складання практичного іспиту в автошколі обов'язкове. Заклад освіти видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років.
Варто зазначити, що раніше зміна автошколи не передбачалась. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного - інший.
Усі, хто до 24 липня, до набрання чинності Постанови розпочали підготовку, перепідготовку в автошколі і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.
Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.
Додамо, нещодавно стало відомо, що країни ЄС визнаватимуть водійські посвідчення українських біженців.
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