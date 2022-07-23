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В України буде безвіз із Гватемалою
21:51 22.07.2022 |
Кабінет міністрів України у п'ятницю схвалив проєкт міжурядової угоди про взаємне скасування візових вимог з Гватемалою.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Проєкт угоди передбачає безвізові поїздки для громадянан України до Гватемали і навпаки строком до 90 днів протягом 180 днів.
"Відповідно до Угоди, між Україною та Республікою Гватемала встановлюється взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі", - зазначається в повідомленні уряду України.
Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна й Гватемала мають "дружні та партнерські відносини".
"Гватемала твердо підтримує нашу державу у протидії російській агресії. Коли безвізова угода вступить в дію, це дозволить посилити міжлюдські контакти, сприятиме розвитку бізнесу, культурних обмінів, туристичних подорожей", - зазначив він.
Зазначимо, що українці ще з 2009 року мали право безвізового в'їзду до Гватемали згідно з одностороннім рішенням гватемальської сторони. Для громадян Гватемали на сьогодні діє візовий режим в'їзду в Україну, зокрема е-Віза.
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