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Відтепер через «Дію» можна отримати дублікат свідоцтва про народження, зміну імені чи реєстрацію шлюбу
15:09 21.07.2022 |
Відтепер на портал "Дія" можна замовити дублікат або витяг документів - свідоцтва про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, через війну багато українців втратили документи або не встигли забрати їх із власних домівок. Тож наразі для кожного важливо швидко і зручно отримати нові.
"Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Зараз на порталі "Дія" за кілька кліків можете подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги", - зазначив Федоров.
Також можна замовити доставку документів кур'єром додому або забрати їх на "Укрпошті" чи в ДРАЦС.
Наголошується, що оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.
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