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АНАЛІТИКА

Відтепер через «Дію» можна отримати дублікат свідоцтва про народження, зміну імені чи реєстрацію шлюбу

15:09 21.07.2022 |

Україна

 

Відтепер на портал "Дія" можна замовити дублікат або витяг документів - свідоцтва про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, через війну багато українців втратили документи або не встигли забрати їх із власних домівок. Тож наразі для кожного важливо швидко і зручно отримати нові.

"Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Зараз на порталі "Дія" за кілька кліків можете подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги", - зазначив Федоров.

Також можна замовити доставку документів кур'єром додому або забрати їх на "Укрпошті" чи в ДРАЦС.

Наголошується, що оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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