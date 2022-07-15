Украина подписала соглашение с Евросоюзом об участии в программе ЕU4Health

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетили медицинские учреждения Львова и подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕU4Health.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня мы сделали очередное историческое событие для Украины - подписали соглашение ЕU4Health, которое позволяет системе здравоохранения Украины интегрироваться в европейское пространство. Мы своим трудом и преданностью показали, что мы являемся европейцами и у нас европейские ценности. И Европа сегодня в очередной раз показала, что считает нас своей семьей», - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что Украина будет пытаться использовать эту возможность для наилучшего развития наших здравоохранительных учреждений: дальнейшего развития трансплантации, для внедрения инноваций, научных разработок, инвестиций в сферы производства лекарственных средств, медицинских изделий, в том числе протезирования. А также для создания новых центров реконструктивной хирургии, реабилитации, которые должны помочь всем пострадавшим от страны-террориста.

По словам еврокомиссара по здравоохранению, подписание этого соглашения - это еще один шаг для углубления партнерства между Европейским Союзом и Украиной.

«Это позволяет Украине участвовать в проектах в сфере финансирования системы здравоохранения. Это еще один сигнал поддержки Украины и украинскому народу. Ибо ваша система здравоохранения - все врачи, медсестры, пациенты находятся под невероятным давлением с самого начала войны. И благодаря этому договору об ассоциации мы надеемся, что Украина как можно скорее будет иметь доступ к европейским механизмам лечения. Для того чтобы реагировать на срочные вызовы, а также провести реконструкцию на длительную перспективу», - сказала Кириакидес.

Еврокомиссар добавила, что ЕС уже с начала полномасштабного вторжения провел через пакет Европейской солидарности 800 украинских пациентов. В процессе создания также три медицинских хаба в соседних странах для того, чтобы можно было больше пациентов эвакуировать на лечение в Европу.

Кроме того, добавила еврокомиссар, уже выделяются средства на психологическую поддержку украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, и ЕС планирует продолжить эту помощь и дальше.

Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕU4Health было подписано в Первом территориальном медобъединении Львова, на базе которого планируется создание Национального реабилитационного центра «Несокрушимые». Кроме этой больницы Ляшко и Кириакидес посетили Львовский областной клинический перинатальный центр и Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Как сообщал Укринформ, бюджет программы ЕU4Health на 6 лет составляет 5,3 млрд евро. Получать финансирование на проекты, улучшение здравоохранения могут органы государственной власти, неправительственные организации, малый и средний бизнес. Участие Украины в этой программе - еще один пример того, как европейская интеграция Украины будет улучшать качество жизни граждан через доступ к соответствующим фондам ЕС.