Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию – Генштаб ВСУ
15:54 14.07.2022 |
В Украине на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете военнообязанных и поэтому их постановка на такой учет будет осуществляться только по их желанию, сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Как отмечается в сообщении, Генштаб проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины будут браться на военный учет военнообязанных. Этот перечень был утвержден приказом министра обороны Украины, который предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие определенные специальности и/или профессии, будут браться на воинский учет.
"Проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных. Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям. Таким образом, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - говорится в сообщении.
Ввиду этого, Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия.
Также предлагается начать проведение мер по постановке женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию – Генштаб ВСУ
|Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
|Кабмин снова запретил получать бесплатные лекарства по бумажным рецептам
|В Украине будут выписывать электронные рецепты на антибиотики
|В «Киев Цифровой» теперь можно отслеживать транспорт и строить маршруты
|Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный
Бізнес
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу
|Опубликованы переписки руководства и внутренние документы Uber — компания сознательно нарушала законы в разных странах