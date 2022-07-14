Женщин будут брать на воинский учет только по их согласию – Генштаб ВСУ

В Украине на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете военнообязанных и поэтому их постановка на такой учет будет осуществляться только по их желанию, сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Генштаб проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины будут браться на военный учет военнообязанных. Этот перечень был утвержден приказом министра обороны Украины, который предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие определенные специальности и/или профессии, будут браться на воинский учет.

"Проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных. Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям. Таким образом, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - говорится в сообщении.

Ввиду этого, Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Также предлагается начать проведение мер по постановке женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.